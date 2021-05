ఆలయ ప్రాంగాణల్లో కోవిడ్ సెంటర్లు..వారికి మాత్రమే: కన్నాకు మంత్రి వెల్లంపల్లి ఘాటు రిప్లై

Vijayawada

విజయవాడ: రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రత, ఆసుపత్రులు, పడకల కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రధాన దేవాలయాలకు చెందిన ధర్మసత్రాలు, కాటేజీలను కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లుగా మార్చుతూ జగన్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయం.. రాజకీయ దుమారానికి దారి తీసింది. హిందూ ఆలయాల్లో కోవిడ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీమంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టారు. కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, విద్యాసంస్థలు ఉన్నప్పటికీ.. ఉద్దేశపూరకంగా హిందువుల మనోభావాలను అగౌరపరిచడానికే జగన్ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని విమర్శించారు.

English summary

The AP govt has converted several major temples in the state into Covid Care Centres to accommodate the infected patients. Minister Vellampalli Srinivas clarifies that the Covid centres exclusive for the department employees, Archakas and their family members.