Vijayawada

oi-Chandrasekhar Rao

విజయవాడ: భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రశాఖ నాయకులు పూర్తిస్థాయిలో క్రియాశీలకంగా మారనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంపై సమరశంఖాన్ని పూరించనున్నారు. ఎలాంటి మొహమాటాలకు వెళ్లకుండా- జగన్ సర్కార్‌పై ఎదురుదాడికి దిగనున్నారు. పార్టీ జాతీయ స్థాయి నాయకుల నుంచి స్పష్టమైన సంకేతాలు అందడంతో రాజకీయ యుద్ధాన్ని ప్రకటించబోతోన్నారు.

English summary

Former Union minister Prakash Javadekar will be the chief guest at the ‘Praja Agraha Sabha’ being organised by the BJP in Vijayawada on Tuesday to confront the YSRCP government.