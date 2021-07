విజయవాడ మహిళలను వణికిస్తున్న సైకో-రాత్రయితే చాలు భయం భయం-కంటి మీద కునుకు లేకుండా

Vijayawada

oi-Srinivas Mittapalli

విజయవాడ నగరంలో ఓ సైకో మహిళలకు కంటి మీద కునకు లేకుండా చేస్తున్నాడు. అర్ధరాత్రి ఇళ్లల్లోకి చొరబడుతూ వారి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కిటికీలు,బాత్రూమ్‌ల చాటున నక్కి రహస్యంగా వారిని చూస్తూ పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నాడు. ఇంటి తలుపు కొట్టి... మహిళల మీద పడిపోయి అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. విజయవాడలోని అయ్యప్ప నగర్,అశోక్ నగర్ ప్రాంతాల్లో ఈ సైకో హల్‌చల్ చేస్తున్నాడు. దీంతో ఆ ప్రాంతాల్లోని మహిళలు రాత్రయిందంటే చాలు వణికిపోతున్నారు.

English summary

Ayyappa Nagar and Ashok Nagar areas are under the jurisdiction of Vijayawada Patamatalanka Police Station. Locals said a Psycho has been roaming the colonies since last year.