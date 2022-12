Vijayawada

oi-Sai Chaitanya

రెండు రోజుల ఏపీ పర్యటనకు వచ్చిన రాష్ట్రపతి ముర్ము పైన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రశంసలు కురిపించారు. దేశంలో ప్రతి మహిళకూ రాష్ట్ర‌ప‌తి ద్రౌపతి ముర్ము ఆదర్శనీయులని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రపతి హోదా లో తొలి సారి ముర్ముకు ఏపీకి వచ్చారు. రాష్ట్రపతికి సీఎం జగన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున పౌరసన్మానం కార్య‌క్ర‌మం ఏర్పాటు చేసి ఘ‌నంగా స‌త్క‌రించారు. గవర్నర్ తో పాటుగా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్రపతిని సన్మానించారు.

English summary

The President of India Draupadi Murmu who was on her tour of Andhra Pradesh for two days has received a felicitation by AP Govt.