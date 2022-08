ఆర్కే బీచ్ లో అదృశ్యమైన సాయిప్రియ కేసులో తండ్రికి షాక్.. కేసు నమోదు!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్కే బీచ్ లో అదృశ్యమైన సాయి ప్రియ కేసులో వైజాగ్ పోలీసులు మరో ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే సాయి ప్రియ పై, ఆమె ప్రియుడు రవితేజ పై ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని, అధికారుల సమయాన్ని వృధా చేశారని పోలీసులు కోర్టు అనుమతితో కేసు నమోదు చేయగా, తాజాగా సాయి ప్రియ తండ్రి పైన కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

English summary

Another twist has taken place in the case of Saipriya who disappeared in RK Beach. Visakha police have registered a case against Saipriya's father.