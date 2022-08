ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో పొలిటికల్ హీట్; టెన్షన్ వెనుక కారణాలివే!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

ఓరుగల్లు వేదికగా బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఇరు పార్టీల నేతలు ఢీ అంటే ఢీ అంటూ తలపడుతున్నారు. అగ్ర నాయకులు వ్యాఖ్యలే బిజెపి, టిఆర్ఎస్ శ్రేణులను రెచ్చగొడుతున్నాయి అని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. బండి సంజయ్ పాదయాత్రతో ఓరుగల్లు వేదికగా సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు, దాడులు, ప్రతిదాడులు కొనసాగుతున్నాయి. అసలు ఎందుకు ఎక్కడా లేని ఉద్రిక్తత ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే కనిపిస్తుంది అంటే అందుకు ఆసక్తికర కారణాలు ఉన్నాయి.

English summary

The main concerns behind the tension in Bandi Sanjay Padayatra in Warangal are the concern that TRS party leaders will defect to BJP and the fear that the BJP will gain strength in the Warangal district.