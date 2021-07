ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన .. కరోనా భయంతో 15 నెలలుగా ఒకే గదిలో ఉన్న ముగ్గురు మహిళలు .. అన్నీ అందులోనే

Westgodavari

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కరోనా మహమ్మారికి భయపడి గది నుండి బయటకు రాకుండా ముగ్గురు మహిళలు 15 నెలలుగా జీవనం సాగిస్తున్న ఘటన తాజాగా ఏపీ వాసులను షాక్ కు గురి చేసింది.

English summary

Three women from the same family have been living in a small room for 15 months for fear of a corona epidemic in Rajolu Mandal Kadali village in West Godavari district. There were no records of them coming out of the room for 15 months. When the matter came to light through the village volunteer the officials were given counseling and rushed them to the hospital.