జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్‌: ఈ సాహిత్య పండగను ఎందుకు మిస్ కాకూడదు..ఆరు కారణాలు..!!

జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ (JLF) 15వ ఎడిషన్ 2022లో హైబ్రిడ్‌గా జరగబోతోంది. సాహిత్య మహోత్సవం మార్చి 5-14 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు మార్చి 10-14 వరకు మైదానంలో నిర్వహించబడుతుంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా క్యూరేట్ చేయబడిన అనేక థీమ్‌లు మరియు ఈవెంట్‌లో 350 మంది రచయితలు, మేధావులు, రాజకీయ నాయకులు మరియు విభిన్న సంస్కృతులకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. ఆ విధంగా సాహిత్యం, ఉపన్యాసం, సంగీత ప్రదర్శనలు, ఆర్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్‌లు, స్థానిక వంటకాలతో మంచి అనుభూతి ఇస్తుంది.

Oneindia మీడియా భాగస్వామిగా మరియు Daily Hunt ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ పార్టనర్‌గా ఉన్న ఈవెంట్‌లో, విభిన్న నేపథ్యం నుండి వచ్చిన ప్రజల ఆలోచనలు, చర్చలు మరియు సంభాషణలలో పాల్గొనేందుకు ఒక మంచి వేదికగా నిలుస్తోంది. ఇది ఆలోచనల మార్పిడికి వేదిక అవుతుంది మరియు ఎన్నికల ప్రక్రియ మరియు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల యొక్క కథనాలు మరియు ప్రతి-కథనాలను అన్వేషించేందుకు ఈ వేదిక చక్కటి అవకాశం కల్పిస్తోంది.

భారతదేశ మాజీ ప్రధాన ఎన్నికల కమీషనర్ మరియు ఎవ్రీ ఓట్ కౌంట్స్ రచయిత నవిన్ బి చావ్లా; భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మరియు మేకర్స్ ఆఫ్ మోడ్రన్ దళిత్ హిస్టరీ రచయిత గురు ప్రకాష్ పాశ్వాన్, ప్రముఖ న్యాయనిపుణుడు మరియు భారత సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ గౌరవనీయమైన ప్యానెల్‌లో భాగస్తులుగా ఉన్నారు.రాజకీయ మరియు ఎన్నికల ప్రక్రియపై ఇక్కడ చర్చిస్తారు. అంతేకాదు ప్రజాస్వామ్యం యొక్క వైరుధ్యాలు,విజయాలు, అపజయాలపై ప్రముఖ రచయిత ముకులిక బెనర్జీతో చర్చిస్తారు. సాహిత్యపరమైన చర్చలు, సంభాషణలు జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్‌లో ఉంటాయి. భారతీయ వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించే ఎన్నో అంశాలపై ఇక్కడ చర్చించడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు సమాంతరంగా సాయంత్రం వేళల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సంగీత విభావరి కూడా జరుగుతుంది.

రచయితల జాబితా

ఈ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్‌లో బ్రిటీషు రచయిత రూత్ పడేల్ సాహిత్య అకాడెమీ యువపురస్కార్ గ్రహీత తనూజ్ సోలంకి, బ్రిటీష్ టర్కీ రచయిత్రి ఎలీఫ్ షాఫాక్, రాబర్ట్ మాక్‌ఫర్లేన్ వంటి వారు పాల్గొంటున్నారు. అంతేకాదు పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత విద్యా దెహేజియా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు గ్రహీత వినోద్ కాప్రి కూడా పాల్గొంటారు. జాబితాలో ఇంకా నేషనల్ బుక్ అవార్డ్-విజేత రచయిత మరియు 2002 పులిట్జర్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిక్షన్ ఫైనలిస్ట్ జోనాథన్ ఫ్రాంజెన్‌ కూడా ఉన్నారు.

సంధ్యా సమయంలో సంగీతం

సంగీతం అంటే ఇష్టమున్నవారికి ప్రతిరోజు ఉదయం ఆహ్లాదకరమైన సంగీతంతో ప్రారంభమై ఆ తర్వాత సాహిత్యం వైపు కదులుతుంది. సంగీత విభావరిలో ప్రముఖ హిందుస్తానీ క్లాసికల్ ఓకలిస్ట్ ఉజ్వల్ నగర్ మరియు శ్రీమతి సోంబాల కుమార్‌లతో గాత్ర కచేరి ఉంటుంది.సింగర్ ఆస్తా గోస్వామి కూడా తమ ప్రదర్శన ఇస్తారు. ఇక విద్యావేత్త మరియు మ్యూజిషియన్ ప్రియా కనుంగో చిన్న కథలతో అలరిస్తారు.

హెరిటేజ్ ఈవినింగ్స్

ఇక సాయంత్రం వేళ సాహిత్య పండగ ప్రారంభం అవుతుంది. ఆమెర్ ఫోర్ట్ లోని గణేష్ పోల్ వేదికగా జరుగుతుంది. కళాపిని కోమ్‌కాళిచే కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈమె ప్రముఖ క్లాసికల్ వోకలిస్ట్ పండిట్ కుమార్ గంధర్వ కుమార్తె.ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ అదితి మంగళదాస్‌చే నృత్య ప్రదర్శన ఉంటుంది.ఇక కార్యక్రమం ముగింపు సందర్భంగా జైపూర్ ఆర్క్ స్కూల్ ఆఫ్ డిజైన్ విద్యార్థులచే ఫ్యాషన్ షో ఉంటుంది.

జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ మధ్య ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సంగీత మహోత్సవ జైపూర్ సంగీత వేదిక 10-12 మార్చి 2022 వరకు నిర్వహించబడుతుంది. ప్రదర్శకుల పవర్-ప్యాక్డ్ లైనప్‌లో భారతీయ ఉపఖండం నలుమూలల నుండి విభిన్నమైన కళాకారుల సమూహాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. జైపూర్ మ్యూజిక్ స్టేజ్ గత సంచికలలో భారతదేశం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని గొప్ప ఆఫర్‌లను చూసింది మరియు సమకాలీన భారతీయ శాస్త్రీయ బృందం నేతృత్వంలోని అనిరుధ్ వర్మ కలెక్టివ్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన సంగీతకారుల శ్రేణిని ప్రదర్శించడం ద్వారా ఈ సంవత్సరం ఫెస్టివల్ ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది. న్యూఢిల్లీకి చెందిన పియానిస్ట్, కంపోజర్ మరియు నిర్మాత అనిరుధ్ వర్మ; అద్వైత, తన ఎనిమిది మంది సభ్యులతో పద్నాలుగు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సంగీత ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసిన ప్రముఖ భారతీయ ఫ్యూజన్ బ్యాండ్; మూరలాల మార్వాడ, ప్రముఖ సూఫీ జానపద గాయకుడు; కుట్లే ఖాన్ ప్రాజెక్ట్, బహు-ప్రతిభావంతుడైన కుట్లే ఖాన్‌ను హైలైట్ చేస్తూ రాజస్థానీ జానపద సంగీత విద్వాంసుల ప్రత్యేక సముదాయం; అలీ సఫుదిన్, కాశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌కు చెందిన ప్రతిభావంతులైన గాయకుడు-గేయరచయిత; మరియు అంకుర్ & ది ఘలత్ ఫ్యామిలీ, గౌరవ్ గుప్తా, సిద్ కౌట్టో మరియు జోహన్ పైస్‌లతో పాటు ఫ్రంట్‌మ్యాన్ మరియు గాయకుడు-గేయరచయిత అంకుర్ తివారి నేతృత్వంలోని హిందీ రాక్ ప్రాజెక్ట్.

జైపూర్ బుక్ మార్క్

జైపూర్ బుక్‌మార్క్ (JBM), దక్షిణ ఆసియాలో అతిపెద్ద పబ్లిషింగ్ కాన్క్లేవ్, జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్‌కు సమాంతరంగా నిర్వహించబడుతుంది. B2B ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా, ఇది ప్రచురణకర్తలు, సాహిత్య ఏజెంట్‌లు, అనువాద ఏజెన్సీలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోకస్డ్ సెషన్‌లు మరియు ప్రధాన పరిశ్రమల ఆటగాళ్లతో పాటు వ్యాపారం గురించి మాట్లాడాలనుకునే రచయితలను ఒకచోట చేర్చింది. ఈ సంవత్సరం హైబ్రిడ్ ఆన్-గ్రౌండ్ మరియు ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌తో కలిసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది, ఇది పుస్తక వాణిజ్యం మరియు ప్రచురణ పరిశ్రమలోని వాటాదారులందరికీ కలిసే మరియు కలిసిపోయే అవకాశాన్ని విస్తరిస్తుంది.

ఫుడ్ స్టాల్స్ మరియు మర్చండైస్

ఫెస్టివల్ తన సందర్శకులకు భారతదేశం యొక్క విస్తారమైన శిల్పకళా కచేరీలను అనుభవించే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది - ఫెస్టివల్ బజార్ హోటల్ క్లార్క్స్ అమెర్‌లో ఐదు రోజులూ ఉదయం 9:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు ఉంటుంది.

సున్నితమైన వస్త్రాలు, స్టేషనరీ, దుస్తులు, ఆభరణాలు, పాదరక్షలు, జీవనశైలి, గృహాలంకరణ మరియు యుటిలిటీలతో నిండిన బజార్ ప్రతి ఒక్కరికీ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఫెస్టివల్‌లో మరియు నైట్ మార్కెట్‌లో విస్తరించి ఉన్న ఫుడ్ స్టాల్స్‌లో సంచలనాత్మక ఆహారాల శ్రేణి ఉంటుంది.

రిజిస్ట్రేషన్ కోసం, మరింత సమాచారం కోసం జైపూర్ లిటెరేచర్ ఫెస్టివల్‌ను సందర్శించండి

English summary

The 15th edition of the Jaipur Literature Festival (JLF) is set to go hybrid in 2022. The literary extravaganza will be streamed online from March 5-14 and will be held on the ground from March 10-14.