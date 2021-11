ఉసిరి..ఔషధాల సిరి: కార్తీకమాసంలో ఎందుకు పూజిస్తారు?: వనభోజనాల్లో ఈ మొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటీ

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

ఉసిరికాయలో ఉండే ఔషధ గుణాలు తెలిస్తే.. దాన్ని తినడాన్ని మానుకోలేరు. కార్తీక మాసంలో ఈ ఉసిరేగ్గాయను పూజల్లో వినియోగిస్తుంటారు. ఉసిరి మీద దీపాలను వెలిగించి.. వాటిని మహాశివుడికి అర్పిస్తుంటారు భక్తులు. విటమిన్ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది ఇందులో. ఆయుర్వేదంలో దీనికి ఉండే ప్రాధాన్యతే వేరు. సర్వరోగ నివారిణిగా భావిస్తుంటారు. ఉసిరికాయ చెట్లు, మొక్కల మధ్య కార్తీక మాసంలో వన భోజనాలు చేయాలని చెబుతుంటారు పండితులు.

English summary

Amla is a good source of vitamin C and is also rich in antioxidants. It also helps in increasing immunity during the winters.