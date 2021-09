ఏపీలో డెంగీ విజృంభణ -ఏడు రోజుల్లో 225 కేసులు : లక్షణాలు - మార్గదర్శకాలు..!!

Comprehensive Story

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో డెంగీ కేసులు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డెంగీ విజృంభిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో విశాఖ జిల్లాలో కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. గత వారం రోజుల్లో నమోదైన కేసుల్లో దాదాపుగా 39 శాతం ఇక్కడే నమోదయ్యాయి. అయితే, వారం రోజుల సమయంలో 225 కేసులు నమోదైనట్లు ప్రభత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో..అప్రమత్తమైన ఆరోగ్య శాక మరో 30 ఆస్పత్రుల్లో డెంగీ నిర్ధారణ పరీక్షలకు అనుమతి ఇచ్చింది.

English summary

Dengue cases raised in AP in short period. Govt alerts all districts officials to arrange medical teams in Affected areas.At the same time Doctors analysing the symptoms and treatment for Dengue for public awareness.