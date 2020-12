Fact Check : సీరం, భారత్‌ బయోటెక్‌ వ్యాక్సిన్ల తిరస్కరణ- ఫేక్‌ న్యూస్‌ అని కేంద్రం క్లారిటీ

Fact Check

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కోవిడ్‌ 19 వ్యాక్సిన్‌ కోసం దేశమంతా ఎదురుచూస్తున్న వేళ దీని దేశీయ తయారీ సంస్ధలు భారత్‌ బయోటెక్‌, సీరం ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ అత్యవసర వాడకానికి అనుమతి ఇవ్వాలని డ్రగ్‌ కంట్రోలర్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాను కోరాయి. వీటిని కేంద్రం పరిశీలిస్తున్న తరుణంలోనే అనుమతి నిరాకరించిందంటూ మీడియాలో వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఇవాళ పలు మీడియా సంస్ధల్లో ప్రసారం, ప్రచురణ అయిన వార్తలపై కేంద్రం స్పందించి క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Claim: NDTV has reported that the emergency use of the vaccine by Serum Institute and Bharat Biotech has been rejected#PIBFactCheck: This claim is #Fake. pic.twitter.com/zmUgqF2Nkt