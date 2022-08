health tips: మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నారా? అయితే ఈ పదార్ధాలు అసలు తీసుకోవద్దు..వెరీ డేంజర్!!

Columns

అనారోగ్య సమస్యలతో మందులు వాడుతున్న వారు, మందుల వాడకం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అనారోగ్యానికి సంబంధించిన మందులను రాసినప్పుడు, డాక్టర్ తీసుకోవాల్సిన ఆహారాన్ని, తీసుకోవాల్సిన సమయాన్ని కూడా సూచిస్తారు. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను తీసుకోకూడదని కూడా సలహా ఇస్తారు. అయితే సహజంగా మనకు తెలియకుండానే చాలామంది మందులు వేసుకునే ముందు కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను, ద్రవరూప పానీయాలను తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఏ మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు.

