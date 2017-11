స్టన్నింగ్ మేకప్: మీ కళ్లను మీరే నమ్మలేరు.. ఎవరీ మిమి ఛోయ్?, మీరెప్పుడూ చూడని ఇల్యూషన్స్

General

Mittapalli Srinivas

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mimi Choi is a 31-year-old makeup artist from Vancouver, Canada who creates completely stunning hyperreal optical illusions on herself.'నా ముఖం ఒక బ్లాంక్ కాన్వాస్.. దానిపైనే నేను ఆర్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను' అంటారు మిమిఛోయ్. మూడేళ్ల నుంచి మేకప్ ఆర్టిస్టుగా ఆమె ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు.