Green Peas: పచ్చి బఠానీలు ఎక్కువగా తింటున్నారా.. అయితే ఈ సమస్యలు తప్పవు..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది బఠానీ తింటుంటారు. ముఖ్యం చాట్ ఫుడ్ బఠానీ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే బిర్యానీ రైస్ లో కూడా బఠానీ వాడుతారు. ఈ బఠానీతో ఎన్ను ఉపయోగాలు ఉన్నాయట. ఇవి జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేందుకు ఉపయోగపడతాయి.

పచ్చి బఠానీలు గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి .రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు పచ్చి బఠానీలు చాలా మంచివట.

English summary

Experts say that green peas are more likely to cause various health problems. But green peas are good if eaten in adequate amount.