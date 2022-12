Cinnamon Benefits: మీరు ఆ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా.. అయితే దాల్చిన చెక్క వాడండి..!

Health

Chekkilla Srinivas

చలికాలం రాగానే పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ చలి వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అయితే ప్రతి దానికి మెడిసిన్ వాడకుండా వాటింటి చిట్కాలు వాడడం మేలు. ఇలా జలుబు, దగ్గు దగ్గడానికి దాల్చిన చెక్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

దాల్చిన చెక్క పొడిని పాలల్లో కలుపుకొని తాగితే మంచిదని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ పాలను తాగడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందట.

English summary

Children and elderly should be careful when winter comes. This cold causes problems like cold and cough. But it is better to use their tips instead of using medicine for everything.