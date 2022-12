health tips: డయాబెటిస్, బీపీతో పాటు వంద రోగాల ఉపశమనానికి అద్బుతమైన సింపుల్ చిట్కా!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్లను తాగాలని చెబుతారు. నిత్యం మన జీవితంలో గోరువెచ్చగా ఉన్న నీళ్లను తాగితే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెబుతారు. డయాబెటిస్, బీపీతో పాటు వంద రోగాల ఉపశమనానికి అద్బుతమైన సింపుల్ చిట్కా ఇది. అయితే అసలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి? గోరువెచ్చని నీళ్లను నిత్యం తాగడం వల్ల ఎన్ని నెలల్లో ఏఏ సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

If you drink luke warm water daily.. BP and diabetes will be controlled. It is said that there are many health benefits