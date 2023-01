health tips: పచ్చిమిరపకాయలతో ఎన్ని ఆరోగ్య సమస్యల నుండి కాపాడుకోవచ్చో తెలుసా!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

పచ్చిమిరపకాయలు.. దైనందిన జీవితంలో మనం చేసే వంటల్లో పచ్చిమిరపకాయలను కచ్చితంగా వాడుతూ ఉంటాం. అటువంటి పచ్చిమిరపకాయలలో బోలెడన్ని పోషకాలు ఉంటాయని, బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగున్నాయని మీకు తెలుసా.. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు జరుగుతుందో తెలియజేయడం కోసమే ఈ కథనం..

English summary

If you know how many health problems can be prevented with green chillies, you will definitely make green chillies a part of your diet.