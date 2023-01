TB: టీబీ ఎలా వస్తుంది.. వస్తే ఏం చేయాలి.. వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు..

Health

oi-Chekkilla Srinivas

దేశంలో సైలెంట్ గా టీబీ విస్తరిస్తోంది. క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువగా భారత్ లోనే ఉన్నారట. దీన్ని అస్సలే లైట్ తీసుకోవద్దని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ టీబీ ఒక‌ప్పుడు ప్ర‌పంచాన్ని వణికించింది.మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబ‌ర్‌క్యూలోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా కార‌ణంగా టీబీ వ‌స్తుంది. ఇది ప్ర‌ధానంగా ఊపిరితిత్తుల‌ను ప్ర‌భావితం చేయ‌డ‌మే కాకుండా ఒక్కోసారి మూత్ర‌పిండాలు, వెన్నెముక‌, మెద‌డు, గ‌ర్భాశం వంటి కీల‌క అవ‌య‌వాల‌ను కూడా దెబ్బతీస్తుంది.

English summary

TB is spreading silently in the country. Tuberculosis patients are mostly in India. Doctors say not to take it lightly at all. This TB once shook the world.