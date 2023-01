Cough Syrup: మీ పిల్లలకు కాఫ్ సిరప్ వాడుతున్నారా.. అయితే జాగ్రత్త..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

ఓ తల్లి తన కూతురుకు ఫోన్ చేసింది. పిల్లలు ఎలా ఉన్నారమ్మ అని అడిగింది. పిల్లలు దగ్గు వస్తుంది అమ్మ అని కూతురు సమాధానం ఇచ్చింది. దానికి తల్లి దగ్గు టానిక్ వాడాలని చెప్పింది. వీరే కాదు ఎవరైన దగ్గు వస్తుంటే కాఫ్ సిరప్ వాడమని చెబుతారు. కానీ పిల్లలకు దగ్గు రాగానే దగ్గు టానిక్ వాడడం మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

English summary

If too much coffee syrup is used in children, it will show adverse effects on their body organs. That's why don't use too much coffee syrup.