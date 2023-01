Mint Water: గ్యాస్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా.. అయితే ఈ పని చేయండి..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

పుదీనా మనకు సమృద్ధిగా దొరికే ఆకు. కానీ ఈ పుదీనాను తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు. కానీ శరీరానికి చాలా మంచింది. ఇందులో యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైటోన్యూట్రియెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. పుదీనా ఆకులే కాదు పుదీనా నీటిని తాగడం వల్ల కూడా మనశరీరానికి లాభాలు ఉన్నాయి. పుదీనా ఆకుల్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే ఒక గ్లాస్ పుదీనా నీటిని తాగడం వల్ల నోటిలో ఉండే క్రిములు చంచిపోతాయి.

English summary

Mint is full of antibacterial, antioxidants and phytonutrients. Not only mint leaves but drinking mint water also has benefits for the mind and body.