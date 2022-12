Vitamin B9: విటమిన్ బి9 లోపిస్తే అంతే సంగతి.. ఎందుకంటే..!

Health

oi-Chekkilla Srinivas

మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కావాల్సిన స్థాయిలో ప్రోటిన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్ అవసరం ఇందులో ఏ ఒక్కటి తక్కువైనా శరీరంపై ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్లలో విటమిన్ బి9 ఒకటి. విటమిన్ బి9 అనేది శరీరానికి చాలా ముఖ్యం. ఈ విటమిన్ బి9 అనేది శరీరంలో డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్‌ను బాగు చేస్తుంది. శరీరంలో విటమిన్ B9 ప్రధాన పాత్ర రక్తంలో ఉత్పత్తి అయ్యే అమైనో ఆమ్లాల స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది.

English summary

Humans need proteins, vitamins and minerals in adequate amounts to be healthy, any deficiency of which can affect the body. Vitamin B9 is one of the vitamins that the body needs