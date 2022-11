కార్తీక మాసంలో ఈ పనులు చెయ్యండి.. లక్ష్మీ కటాక్షంతో పాటు బోలెడు ఫలితాలు!!

Jyotishyam

అన్ని మాసాలలో కార్తీకమాసానికి విశిష్టత వుంటుందని చెబుతారు. కార్తీక మాసంలో నిత్యం నిష్టతో శివకేశవులకు పూజలు చేస్తే సకల పాపాలు తొలగి పోతాయని, విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. కార్తీకమాసంలో పనులు చేయడంవల్ల జీవితంలో తిరుగే ఉండదని, వారు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు. ఇక అన్నిటి కంటే పాపాలు తొలగిపోతాయని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

It is said that in the month of Karthika, doing things like taking Karthika snana, worshiping the deity, doing lamp worship, doing charity, and doing Karthika masa vratas will bring many results along with Lakshmi Kataksha.