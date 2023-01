Astrology: గోర్లే కదా అని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీస్తున్నారా.. అయితే అరిష్టమే..!

గోర్లను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసుకోకూడదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గోర్లు తీయడం వల్ల ఇబ్బందులు పడతారు.

చాలా మంది గోర్లను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీస్తారు. ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గోర్లు తీయడం మంచిది కాదట. అలాగే చాలా మంది నోటితో గోర్లను తీసుకుంటుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదు. అందుకే గోర్లు కత్తిరించే విషయంలో చాలా నియమాలు ఉన్నాయి.ఈ నియమాలను పాటించడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. జ్యోతిష్యం ప్రకారం గోర్లు కత్తిరించడానికి సంబంధించిన ఆ నియమాల ఏమిటో తెలసుకుందాం..

English summary

Most people pick their nails when they fall out. When this happens, then it is not good to remove the nails. Also many people take nails by mouth. Doing this is also not good for health.