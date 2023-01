Astrology: మీకు నాగ దోషం ఉందా.. అయితే ఈ పని చేయండి చాలు..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మందికి నాగ దోషం ఉంటుంది. ఈ దోషం ఉండడం వల్ల పెళ్లిలు జరగువు, చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని జ్యోతష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నాగ దోషం ఉన్నవారు పూర్వజన్మలోపాములను చంపినవారు లేదా వివిధ మంత్ర ఔషదులతో సర్పముల బందించినవారు ఉంటారట. అలాగే పుట్టలను తవ్వినవారు. పుట్టలను తొలగించి వాటిపై గృహాలు కట్టినివసించేవారు. నాగ దోషం ఉంటుంది.

English summary

Many people have naga dosha. Astrologers say that due to the presence of this dosha, marriages will not take place and there will be many difficulties.