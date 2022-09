Astrology: పితృపక్షాల సమయంలో కలల్లో పూర్వీకులు..ఎలా వస్తే శుభం? ఎలా వస్తే అశుభం?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనిషి జీవితంపై కలల ప్రభావం ఉంటుందా? జ్యోతిష్య శాస్త్రం కలల గురించి ఏమి చెప్తుంది? పురాతన కాలం నుండి, కలలు భవిష్యత్ సంఘటనలకు సంబంధించినవిగా కనిపిస్తాయి. చాలా కలలు భవిష్యత్తులో జరిగే పరిణామాలను సూచిస్తాయి అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక పితృ పక్షాల సమయంలో పూర్వీకులు మన కలలలోకి రావటం వెనుక కూడా ఎన్నో అర్ధాలు ఉంటాయి.

English summary

ancestors come in dreams during Pitru Paksha indicates good or bad Many things can be learned in this article. They say that it is good if the elders come to the dream smiling and blessing, and it is bad if they comes crying.