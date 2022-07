astrology: చుక్కల అమావాస్య చాలా పవర్ ఫుల్; దరిద్రం పోవాలంటే ఇలా చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు నెలలలో నాలుగో నెల అయిన ఆషాఢమాసానికి తనదైన ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ రోజుతో ముగుస్తున్న ఆషాఢ మాసం దానధర్మాలకు ప్రతీతి. ఆషాడమాసంలో చివరి రోజైన చుక్కల అమావాస్య గురించి చాలామంది విని ఉండరు. అటువంటి చుక్కల అమావాస్యకు చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. ఇక నేడు చుక్కల అమావాస్య సందర్భంగా, చుక్కల అమావాస్య కున్న ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుందాం. అంతేకాదు చుక్కల అమావాస్య నాడు సాయంత్రం ఆపని చేస్తే దరిద్రం మాయం అవుతుందట.

English summary

chukkala Amavasya has many special features. To get rid of poverty today, the elders said that the remedy should be done in the evening with lemons, salt, turmeric and saffron.