astrology: ఇంట్లో తెలీక చేసే ఈ తప్పులతో కొంప కొల్లేరేనట.. తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas



ఇంటి నిర్మించుకోవడానికి వాస్తు ఏ విధంగా అవసరమో, అదేవిధంగా ఇంట్లో వస్తువులను పెట్టుకోవడం కోసం కూడా వాస్తు నియమాలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం. అదే సమయంలో ఇంట్లో ఉండే వ్యక్తులు చేయవలసిన, చేయకూడని పనులను గురించి కూడా తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. ఇంట్లో కొన్ని మనకు తెలియకుండా చేసే పనులు అశుభాలను తీసుకువస్తాయి. అవి మనకు తెలియకుండానే వాస్తు దోషాలను కలిగిస్తాయి.

English summary

At home we keep doing comb hair in house, head bath at night etc mistakes unknowingly. But Vastu Shastra experts say that they cause a lot of damage.