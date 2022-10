astrology: అక్టోబర్ నెలలో పుట్టిన వారిలో సూపర్ క్వాలిటీస్.. వారి జీవిత లక్ష్యం ఇదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం పుట్టిన నెల మన జీవితాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒక్కొక్క నెలలో పుట్టిన వారి వ్యక్తిత్వం ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. పుట్టిన నెలను బట్టి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని కొంత మేరకు అంచనా వేయవచ్చు. ఇక అక్టోబర్ నెలలో జన్మించిన వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది. వారిలో ఉండే సూపర్ క్వాలిటీస్ ఏమిటి వంటి అనేక వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

People born in the month of October have super qualities. They are creative, brilliant and honest. Their goal in life is to live peacefully.