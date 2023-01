Astrology: ఇలాంటి కలలతో ఆస్తి, ఐశ్వర్యం మీసొంతం.. మీకు వస్తున్నాయా.. చెక్ చేసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నిజజీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు చాలా కలలు కంటారు. కలలకు, జీవితానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుందని స్వప్న శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారు ఇప్పటికే చెప్పి ఉన్నారు. అందుకే కలలను సుస్వప్నాలు, దుస్వప్నాలుగా విభజించారు. కొన్నికలలు మనకు అనుకోని లబ్ధిని చేకూరిస్తే, భవిష్యత్తు ఆనందమయ జీవితానికి సూచనగా ఉంటే, మరికొన్ని స్వప్నాలు భవిష్యత్తులో జరిగే దారుణాలకు, మనకు కలిగే ఇబ్బందులకు సూచనగా నిలుస్తాయి.

English summary

It is said that if gold, money, sun, moon and grain come in dreams, property and wealth will be yours.