astrology: మీరు శనివారం జన్మించారా? అయితే మీలో ఈ అద్భుత లక్షణాలు ఉన్నట్టే!!

Dr Veena Srinivas

ఒక వ్యక్తి యొక్క పుట్టిన రోజు ఆ వ్యక్తి సాధారణ లక్షణాలు, వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు, కెరీర్, ప్రేమ జీవితం, వివాహం మొదలైనవాటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రతి రోజు కి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంది. పుట్టిన వారాన్ని బట్టి ఆయా వ్యక్తుల స్వభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇక శనివారం పుట్టిన వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? వారి స్వభావం ఏంటి? అనేది తెలుసుకుందాం.

English summary

Astrology says that the nature of the person depends on the day of birth. what are the characteristics of those born on Saturday? What is their nature? very interesting facts about the Saturday-born people