ఆరోగ్యంపై వాస్తు ప్రభావం; ఈ వాస్తు టిప్స్ తో ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత!!

Dr Veena Srinivas

మీ మానసిక మరియు శారీరక శ్రేయస్సులో మీ ఇంటి వాస్తు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. సరికాని వాస్తు ఇంటి శ్రేయస్సును ప్రభావితం చేయడమే కాదు, మీ ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో నివసించే వాళ్లు మానసికంగా, శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా వాస్తు నియమాలు పాటించాలని, ఆరోగ్య విషయంలో కొన్ని వాస్తు నియమాలను సూచిస్తున్నారు. ఆరోగ్యంగా మరియు ఫిట్‌గా ఉండటానికి ఈ వాస్తు చిట్కాలను ప్రయత్నించాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Vastu has influence on health. Vastu tips such as meditation facing North-East, worshiping North-East direction, using light colors in the house will give health along with mental peace.