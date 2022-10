health tips: కళ్ళక్రింద డార్క్ సర్కిల్స్ మీ ఆందోళనకు కారణమా.. నివారణకు ఇంటి చిట్కాలివే!!

Feature

చాలామంది కళ్లచుట్టూ నల్లటి వలయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. గతంలో చాలా తక్కువ మందిలో కళ్ళ చుట్టూ నల్లటి వలయాలు ఏర్పడితే, ఈ సంఖ్య చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మన జీవనశైలి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవడం, విపరీతంగా కంప్యూటర్లకు, మొబైల్ ఫోన్లకు అడిక్ట్ కావడం, విపరీతంగా పెరిగిపోయిన ఒత్తిడి వంటి అనేక కారణాలు మన కళ్ళ చుట్టూ నల్లటి వలయాలు ఏర్పడటానికి కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

Dark circles under the eyes are caused by malnutrition, excessive stress, use of computers and mobile phones. It is said that cool tea bags therapy and cool milk therapy are very useful for their prevention.