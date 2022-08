health tips: విపరీతంగా గురక పెడుతున్నారా? జాగ్రత్త పడకుంటే ఈ జబ్బుల ప్రమాదం; అలెర్ట్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కొంతమంది విపరీతమైన గురక పెడుతూ ఉంటారు. వారి గురక వల్ల పక్కన పడుకున్న వారి నిద్రకు కూడా భంగం కలుగుతుంది. ఇక వారు కూడా అనేక సార్లు నిద్ర భంగానికి గురవుతారు. గురక పెడితే ఏమవుతుందిలే అని భావించే వారందరికీ వైద్యులు గురక మంచిది కాదని సలహా ఇస్తున్నారు. విపరీతంగా గురక వస్తే తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. విపరీతంగా గురకపెట్టే వారిలో అకస్మాత్తుగా అనేకరకాల జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కు కూడా గురక కారణం కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

Snoring excessively? too much of snoring is called sleep apnea. If not careful, there is a risk of diseases like obesity, asthma, diabetes, BP and gastrointestinal problems.