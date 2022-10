Karthika masam: కార్తీకమాసంలో ఉసిరిచెట్టుకు పూజలు.. ఉసిరి దీపాలు: అసలు ఎందుకు?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది. శివ,కేశవులకు అత్యంత ఇష్టమైన కార్తీకమాసంలో శివుడిని, విష్ణువుని విశేషంగా పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా కార్తీకమాసంలో భక్తులు నిర్వహించే పూజలు విశేషంగా చెప్పుకోదగినది ఉసిరి చెట్టుకు పూజ.

English summary

In the month of Karthikam, worshiping the amla tree and lighting amla lamps and donating them is believed to bring Vishnu Kataksha. The amla tree is considered a form of Vishnu. It is said that it is good to eat amla nuts at this time.