కార్తీక సోమవార వ్రతంతో కోటి యాగాల ఫలం; ఎలా చెయ్యాలో నియమాలు తెలుసుకోండి!!

Dr Veena Srinivas

కార్తీక మాసం రానే వచ్చింది. ఈ మాసం శివుడికి, కేశవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మాసం కావడంతో ఈ మాసం లో భక్తులు విశేషంగా ఆలయాలను సందర్శిస్తారు. కార్తీకమాసం నెల రోజుల కాలం ఉపవాసం చేసి అత్యంత భక్తి, శ్రద్ధలతో భగవన్నామ స్మరణతో గడుపుతారు. అయితే కార్తీక మాస వ్రతాన్ని ఆచరించదలచిన వారు ముఖ్యంగా కార్తీక సోమవారాలలో చేయవలసిన విధి విధానాలను కార్తీక పురాణంలో చక్కగా వివరించారు.

English summary

The Karthika Purana says the Karthika Somavara Vrat gives huge benefits. Kartika Purana also mentions the rules on how to do Karthika Somavara Vrat.