Lunar eclipse2022: చంద్రగ్రహణం తర్వాత 5రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే; ఏం చేసినా ధనయోగమే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నేడు చంద్ర గ్రహణం. అయితే చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలలో పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఇదే చివరి చంద్ర గ్రహణం. చంద్రగ్రహణం ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల 38 నిమిషాల నుండి ప్రారంభమై, సాయంత్రం 6 గంటల 18 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. భారతదేశంలో సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాల నుంచి 6 గంటల 18 నిమిషాల వరకు చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రగ్రహణం తర్వాత కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు కనిపిస్తుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. చంద్ర గ్రహణం తర్వాత ఒక రాశి వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది అని, జాక్పాట్ తగులుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక మరికొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయని అంటున్నారు.

Lunar eclipse2022: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఈ 5రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం; తస్మాత్ జాగ్రత్త!!

English summary

It is said that after the lunar eclipse, the 5 zodiac signs of Leo, Aquarius, Cancer, Gemini and Capricorn will get good results and whatever they do, they will be blessed with wealth.