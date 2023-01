Ratha saptami 2023: రథసప్తమికి కచ్చితంగా ఈ పనులు చెయ్యండి.. ఆరోగ్యం, అన్నింటా విజయం!!

రథసప్తమిని సూర్యుడి జన్మదినంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే రథసప్తమి నాడు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సూర్యుని పూజిస్తే గత జన్మలో చేసిన పాపాలన్నీ తొలగిపోయి, రోగ పీడ నుండి విముక్తి దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు.

మానవుల జీవితంపై సూర్య భగవానుడి ప్రభావం ఎంతో ఉంటుంది. సూర్యుడి కరుణ మనపై పుష్కలంగా ఉంటేనే ఎటువంటి అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా జీవిస్తాం. అటువంటి సూర్యభగవానుడి ఆరాధనకు అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్రమైన పండుగలలో రథసప్తమి పండుగ ముఖ్యమైనది. రథసప్తమి రోజున సూర్యదేవుడు తన శక్తివంతమైన కిరణాలతో, ప్రపంచం మొత్తం పైన తన కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలను ప్రసరింపజేస్తాడని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

On Ratha saptami, bath, worship, donate and fasting to please the sun. Health and all success will be yours.