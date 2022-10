solar eclipse2022: తెలుగురాష్ట్రాలపై సూర్యగ్రహణ ప్రభావం ఉందా? ఏపీ, తెలంగాణాలో గ్రహణ సమయమిదే!!

Feature

Dr Veena Srinivas

ఈసారి దీపావళి అమావాస్యకు సూర్యగ్రహణం రావడంతో దీపావళి పండుగపై అపోహలు చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అక్టోబరు 25వ తేదీన దీపావళి అమావాస్య ఘడియలు ఉన్నప్పటికీ సూర్యగ్రహణం రావడం కారణంగా అక్టోబర్ 24న దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఈసారి దీపావళి తర్వాత రోజు, అమావాస్య నాడు మధ్యాహ్నం 2.32 నిమిషాల నుండి సాయంత్రం 6.32 నిమిషాల వరకు సూర్యగ్రహణం పడుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు సూర్య గ్రహణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను కూడా వివరిస్తున్నారు.

English summary

The solar eclipse can be seen from 4:49 PM in Hyderabad, Telangana. And in Visakhapatnam, the eclipse can be seen at 5.01 minutes in the evening. It is said that the partial solar eclipse will be visible for only 49 minutes..