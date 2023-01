Vastu Tips: మీ ఇంట్లో ఈ ఐదు ఉన్నాయా.. అయితే మీరు అదృష్టవంతులే..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది వాస్తును నమ్ముతుంటారు. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో కొన్ని జంతువులు, పక్షులను ఉంచడం మంచిదట. వాటిని ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో మంచి జరుగుతుందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఇంట్లో ఏవి ఉంటే మంచిదో చూద్దాం..

English summary

Many people believe in Vastu. But according to Vastu Shastra, it is better to keep some animals and birds in the house. Vastu experts say that keeping them in the house will do good in the house.