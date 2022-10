vastu tips: దీపావళినాడు ఈ నాలుగు జీవాలలో దేనినైనా చూస్తే.. మీ పంట పండినట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ అత్యంత సంతోషంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి పండుగ. అటువంటి దీపావళి పండుగకు ఇంటిని ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి? ఇంటిని ఏ విధంగా అమర్చుకోవాలి? ఇంట్లో పెట్టుకునే డెకరేషన్ వస్తువుల విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఎలాంటి వస్తువులు ఇంటికి శుభాన్ని చేకూరుస్తాయి? ఎలాంటి వస్తువులను ఇంటికి తీసుకు రాకూడదు? దీపావళి పండుగకు బంధుమిత్రులకు ఎటువంటి బహుమతులను ఇవ్వాలి? వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకున్నాం. అంతేకాదు దీపావళి పండుగ నాడు లక్ష్మీపూజ ను ఏ విధంగా చేయాలి? ఏ సమయానికి లక్ష్మి పూజ ఎలా చేయాలి? పండుగనాడు దీపాలను వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి? వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకున్నాం.

English summary

Astrologers say that seeing a dark brown cow, a lizard, a cat, an owl, any of these four creatures on Diwali festival will bring Lakshmi blessings and wealth.