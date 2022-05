Vastu tips: ఇంట్లో డబ్బులు అస్సలు ఉండటంలేదా? బీరువా ఆ దిశలో పెట్టండి; ఆపై లక్ష్మీకటాక్షం

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ధనం మూలం మిదం జగత్ అంటారు. డబ్బు లేనిదే సృష్టిలో ఏ పనులు జరగవు. మనుషుల జీవితంలో ప్రేమానుబంధాలు, ఆరోగ్యం ఎంత ముఖ్యమైనవో అంతటి ప్రాధాన్యత వున్నది డబ్బుకే.. కొన్ని సందర్భాల్లో అనుబంధాలు నిలబడడానికి, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి కూడా డబ్బు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి అటువంటి ధనాన్ని నిల్వచేసే సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభించదు. ధనాన్ని నిల్వచేసే బీరువాను ఇంట్లో పెట్టే విషయంలో కూడా వాస్తు శాస్త్ర నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమాలేంటో ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం

English summary

Architectural rules must be followed in placing beeruva. Architects say that if you put beeruva in the northwest and put money in that beeruva, money will grow and everyone in the house will be happy.