vastu tips: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు పెంచకూడదు.. వీటిని పెంచితే దరిద్రం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మీ ఇంటిని అలంకరించడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి మొక్కలను పెంచడం. అవి మీ ఇంటిని మరింత అందంగా కనిపించేలా చేయడమే కాకుండా, సానుకూల వైబ్‌లను ఆకర్షిస్తాయి. తులసి మరియు అలోవెరా వంటి మొక్కలు వాస్తు అనుకూలమైనవి మరియు ఔషధ గుణాలు కూడా కలిగి ఉన్న మొక్కలు. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మీరు తప్పనిసరిగా దూరంగా ఉండవలసిన మొక్కల గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

English summary

Architecture says several plants are not Vastu-friendly and it is said that they might bring bad luck when kept at home. So beware of these plants as per Vastu.