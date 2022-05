Vastu tips: చీపురును వంటగది దగ్గర ఉంచకూడదు; చీపురు వాడేటప్పుడు తప్పులు చేస్తే ధననష్టం

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో చీపురుని ఎలా ఉపయోగించాలో కూడా నియమాలు చెప్పబడ్డాయి. నిత్యం మనం చీపురును గదులు శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటాం ..ఇంట్లో, ఆఫీసు ఇది అది అని తేడా లేకుండా అన్నిచోట్ల చీపురును ఉపయోగిస్తుంటాం. అటువంటి చీపురును ఉపయోగించే వేళ చీపురుకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాలి. చీపురు వాడే సమయంలో తప్పులు చేస్తే ఇంట్లో ధన నష్టం కలుగుతుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.

English summary

Architecture says that the broom should not be kept near the kitchen, where money and jewelry are kept. Making mistakes while using a broom can lead to financial loss.