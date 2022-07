vastu tips: ఇంటి అలంకరణలో ఒంటెల జత.. బిజినెస్ లో హుషార్.. సమస్యలన్నీ పరార్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తుశాస్త్రంలో గృహ అలంకరణ వస్తువులు కూడా తగిన ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం. గృహాలంకరణ వస్తువులుగా ఇంట్లో ఏనుగులను, పరిగెడుతున్న కళ్లెం వేయని గుర్రాలను పెట్టుకుంటే మంచి జరుగుతుందని, శుభఫలితాలు ఉంటాయని తెలుసుకుంన్నాం . ఇక గృహాలంకరణలో ఒంటెల జతను పెట్టుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

vastu tips: ఇంట్లో ఏనుగుబొమ్మలు పెట్టుకోండి; ఆనందం, ఐశ్వర్యం.. ఆపై జరిగే అద్భుతాలు మీరేచూడండి!!

English summary

Vastu Shastra experts say that if you keep camel idols at home, you will be successful in business.. All problems will be avoided. It is said that a pair of camels in home decoration brings wealth.