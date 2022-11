vastu tips: కాకి కనిపిస్తే, అరిస్తే.. శుభమా.. అశుభమా? ఏ దిశలో అరిస్తే ఏమవుతుంది!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కాకి ఒక సాధారణమైనటువంటి పక్షి. కానీ కాకి శనికి వాహనం కావడంవల్ల కాకిని చెడుకు సంకేతంగా భావిస్తారు. అయితే శని మనిషికి చెడును కలిగించే దేవుడు కాదు అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలి. శని సహనాన్ని ఇచ్చే దేవుడు. ఆయనకు వాహనం గా ఉండే కాకి కూడా అపశకునంగా భావించకూడదని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. అయితే మన ఇంటి వద్ద కాకి కొన్ని దిశల్లో ఉండి అరవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయని చెబుతున్నారు.

English summary

Many things can be learned here like if a crow is seen.. is it auspicious.. inauspicious.. what is the sign if it is shouted in any direction of the house.