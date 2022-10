vastu tips: ధన త్రయోదశి నేడే..లక్ష్మీపూజకు ముహూర్తమిదే; లక్ష్మీదేవిని ఎందుకు పూజిస్తారో తెలుసా!!

Feature

ధన త్రయోదశి... ధన త్రయోదశి వస్తుందంటేనే మహిళల్లో ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ధన త్రయోదశి నాడు బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి మహిళలు పోటీ పడుతూ ఉంటారు. ధన త్రయోదశి నాడు బంగారం కొనుగోలు చేస్తే, ఆ బంగారం మరింత పెరుగుతుందని, ఐశ్వర్యం కలుగుతుందని మహిళలు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ధన త్రయోదశి తో దీపావళి సంబరాలు ప్రారంభమవుతాయని అందరూ భావిస్తారు.

Today is Dhanteras. According to Druk Panchangam, the timing for Lakshmi Puja today is 7.01 pm to 08:17 pm. Considering that it is the birthday of Goddess Lakshmi, special worship is done to Goddess Lakshmi.