Vastu tips: స్టోర్ రూమ్ లో ఈ వస్తువులు అస్సలు పెట్టొద్దు.. పెడితే దరిద్రమే!!

ఇంట్లో రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడని అనేక వస్తువులను స్టోర్ రూంలో ఉంచుతాం. కానీ స్టోర్ రూమ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే వాస్తు దోషాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది అని చెబుతున్నారు వాస్తుశాస్త్ర నిపుణులు. స్టోర్ రూమ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించకుంటే ఇంటి వాస్తు క్షీణించడమే కాకుండా రాహు, కేతు గ్రహాలు ఇంట్లో తిష్ట వేసి అనేక సమస్యలకు కారణంగా మారుతాయి.

English summary

Vastu Shastra experts say that knives, scissors, rusty items, brass bowls, sewing machines, puja items should not be kept in the store room. It is said that poverty will come if you put those things.