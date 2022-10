vastu tips: ధన త్రయోదశినాడు బంగారం కొనటం కంటే ఈ చిన్నపనులు చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

దీపావళి పండుగకు ముందు ధన త్రయోదశిని చాలా విశేషంగా జరుపుకుంటారు. హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగను సహజంగా ధన త్రయోదశి పర్వదినం తోనే ప్రారంభిస్తారు. ఇక ఆ రోజు ఆయుర్వేద దైవంగా భావించే ధన్వంతరిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ బహుళ త్రయోదశి రోజును ధనత్రయోదశి గా, దంతేరాస్ గా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. అసలు ధన త్రయోదశి రోజు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అన్న అంశంపై చాలామందికి సరైన పరిజ్ఞానం లేదు అంటున్నారు పండితులు. ధన త్రయోదశి నాడు దానాలు విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తాయని చెప్తున్నారు.

English summary

It is said that instead of buying gold on Dhanteras, donating gold, silver and pearls, donating white clothes, donating milk, curd, butter and honey will bring special results and wealth.