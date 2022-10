vastu tips: తూర్పుదిక్కు ప్రాధాన్యత తెలుసా? తూర్పుదిక్కున ఈ పనులు అస్సలు చెయ్యొద్దు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో దిక్కులకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. వాస్తు శాస్త్రంలో దిక్కు లను బట్టి వాస్తు నియమాలను రూపొందించారు. ఏ దిశలో ఏం చేయాలి? ఏ దిశలో ఏం చేయకూడదు? ఏ దిశలో పని చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి? వంటి అనేక అంశాలు వాస్తు శాస్త్రంలో పొందుపరిచారు. ఇక వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి దిక్కుకు తమదైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇక ఆయా దిక్కులలో చేయవలసిన పనులు, చేయకూడని పనులు కూడా నిర్ధారించబడి ఉంటాయి.

Sun is the lord of east direction. Throwing garbage, spitting, putting sandals, putting old goods, sewage should not be done in such east direction.