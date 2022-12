vastu tips: ఈ పనులు చెయ్యకండి.. ఇంట్లో దరిద్రదేవత తిష్ట వేస్తుంది!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఇళ్లల్లో మనం చేసే పనులు మనకు తెలియకుండానే దరిద్రాన్ని తెచ్చి పెడుతూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఏ పని చేస్తున్నా, ఆ పని చేయొచ్చా.. చేయకూడదా అనేది తెలుసుకొని చేయడం మంచిది. ముఖ్యంగా నిత్య జీవితంలో మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే మన ఇంటికి దరిద్ర దేవత తీసుకొస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి మనం చేసే ఆ తప్పులు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

Unknowingly we do things that bring poverty to the house. If you are doing these routine bad things, stop immediately.